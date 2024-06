Nubifragio nel Bresciano, salvata donna intrappolata in auto

agenzia

A Malnate un passante l'ha fatta uscire, evacuati campeggi

BRESCIA, 23 GIU – Nel primo pomeriggio sul Bresciano si è abbattuto un violento nubifragio, che ha colpito soprattutto la zona del lago di Garda. A Manerba una donna, tratta poi in salvo da un passante, è rimasta intrappolata nella propria auto. Nel giro di poche ore la Centrale operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto circa 150 richieste di soccorso tecnico urgente da parte dei cittadini, che si sono trovati in serie difficoltà a causa dei danni provati dalla tempesta. La maggior parte delle telefonate è concentrata appunto sulla sponda bresciana del lago di Garda, per l’esattezza tra Manerba e San Felice del Benaco. Qui a causa di una frana è stata chiusa la strada per Raffa e la situazione è complessa anche a Manerba, dove il Comune sta per emanare un’ordinanza di sgombero di tre campeggi nella zona della Romantica, il camping Rolli, il Baia Verde e il Rio Feriengluck.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA