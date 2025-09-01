Nubifragio nel savonese e a Genova

agenzia

A Mele caduti 130 mm di pioggia in un'ora

GENOVA, 01 SET – Un nubifragio nel savonese prima e nel ponente di Genova dopo a partire dal tardo pomeriggio ha causato allagamenti in diverse zone abitate. Innalzati ma subito rientrati nei livelli i torrenti della zona come lo Stura e il Leira che hanno superato il primo livello di guardia per poi rientrare. A Mele e a Quiliano superati i 100mm di pioggia in un’ora (130 mm a Mele, 101 mm a Quiliano). Secondo l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone, in diretta su Primocanale, “abbiamo passato un pomeriggio intenso, ora vedremo ancora il passaggio vero e proprio che causerà altri temporali ma che doverebbero essere più rapidi. Come protezione civile non abbiamo fatto interventi, questo non vuol dire che non si sono verificati disagi che potrebbero verificarsi anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Il temporale dovrebbe essere rapido. Ora però si è formato un nuovo fronte al largo di Voltri”. In questo momento il temporale il picco della perturbazione si è spostato sul centro di Genova.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA