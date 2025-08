Nubifragio su Arezzo, fuggi-fuggi alla fiera Antiquaria

agenzia

Corso Italia come un fiume, in migliaia alla manifestazione

AREZZO, 03 AGO – Nubifragio stamani sulla Fiera Antiquaria di Arezzo, evento che richiama migliaia di appassionati e di curiosi del genere. La precipitazione – con allerta gialla sulla Toscana – verso le 11,30 si è abbattuta sulla città con pioggia intensa, grandine e vento forte. Corso Italia si è trasformato in un fiume in piena. C’è stato il fuggi fuggi per trovare riparo. La corrente dell’acqua, violenta, ha trascinato verso la parte bassa tutto ciò che ha trovato lungo il cammino. Libri galleggiavano come barche in un fiume in piena. Gli stands venivano retti a mano dagli espositori per contrastare la furia del temporale e salvarli. Gli oggetti, anche di pregio e fattura artigianale, bagnati salvati da chi, a piedi nudi, ha cercato di proteggere la merce. Mezz’ora di rovescio ha disturbato la manifestazione che fino a quel momento andava avanti senza problemi. Tanti i turisti, che hanno affollato ristoranti e negozi già da sabato. Ora gli espositori sono a fare la stima dei danni. “Avevamo fatto molta promozione con una serie di eventi collaterali che finora aveva pagato portando in città migliaia di turisti. Purtroppo – ha commentato il dirigente della Fondazione Arezzo In Tour, Rodolfo Ademollo – non si può fare nulla ma siamo rammaricati”. Il maltempo ha causato allagamenti e danni anche in altri punti della città, ma è nel centro che la furia del temporale ha provocato i disagi maggiori.

