Nuova aggressione a Prato, uomo ferito a colpi di pistola

agenzia

Spari nella Chinatown cittadina, in ospedale 47enne orientale

PRATO, 19 APR – Nuova aggressione ai danni di un orientale a Prato: la notte scorsa un cinese di 47 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco alla spalla e al braccio sinistro. L’uomo, ricoverato in ospedale, è stato operato. Lo rende noto con un comunicato il procuratore di Prato Luca Tescaroli. Secondo quanto spiegato tutto è avvenuto intorno alle 2:38 in via Meucci, all’inizio della cosiddetta Chinatown pratese, verso il centro storico della città. Le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e il movente sono affidate alla squadra mobile. Appena l’altra notte a Prato una donna cinese è stata ferita con un colpo di pistola dopo un tentativo di rapina mentre due agguati a cittadini orientali si sono verificati il 9 aprile con quattro feriti e uno la notte tra l’11 e il 12 aprile con un uomo finito all’ospedale. Tutto questo mentre la procura da tempo indaga sugli episodi di violenza, intimidazioni e spari all’ombra della guerra “delle grucce” tra clan cinesi, come viene definita la battaglia per il monopolio del ricco mercato degli appendiabiti e della logistica dell’abbigliamento, verosimilmente la punta dell’iceberg di uno scontro di potere più ampio fra due cartelli criminali cinesi in lotta per una leadership che da Prato si proietta in Europa.

