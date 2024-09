Nuova livrea griffata Pininfarina per le Frecce Tricolori

agenzia

Disegno tre dimensioni per garantire visibilità nelle evoluzioni

ISTRANA, 12 SET – Porta ancora la firma Pininfarina la nuova livrea delle Frecce Tricolori, sfoggiata dai nuovi aerei M346, prodotti da Leonardo, che progressivamente sostituiranno l’Mb339. La preview del vestito delle Frecce è avvenuta oggi alla base dell’Aeronautica Militare di Istrana (Treviso) in occasione della cerimonia per il rientro della formazione acrobatica dopo un’esperienza in Canada e negli Usa durata due mesi. “Oggi la tradizione della migliore tecnologia continua – ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto – e anche quella della nostra capacità di avere il bello, rappresentato in questo caso da Pininfarina”. La livrea “by Pininfarina”, esalta la bellezza e la fluidità del volo delle Frecce Tricolori. Il risultato è un disegno visibile su tre dimensioni, per garantire che, durante le evoluzioni dei velivoli ci sia sempre un elemento grafico riconoscibile in grado di trasmettere al pubblico una sensazione di velocità e dinamismo.

