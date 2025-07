Nuova ondata di caldo in Sardegna, temperature sino a 41 gradi

agenzia

Avviso protezione civile regionale, allerta sino a domenica

CAGLIARI, 18 LUG – La Sardegna nella morsa del caldo per i prossimi giorni. La Protezione civile ha, infatti, emesso un avviso di condizioni meteo sfavorevoli per alte temperature dalle 9 di sabato 19 luglio sino alle 18 di domenica 20. L’afa si farà sentire “dapprima sui settori occidentali, in estensione domenica ai settori orientali e meridionali dell’Isola, con punte localmente superiori ai 40-41 gradi – si legge nell’avviso della pc regionale – Sono altresì previste temperature minime diffusamente superiori a 20-22 gradi su tutta la regione. Nella giornata di domenica verrà rivalutata la situazione sinottica con una possibile estensione del presente avviso”. La stessa Protezione civile ha diramato anche un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio per la giornata di sabato 19 luglio nel Sulcis e in tutta l’interno Sardegna, comprese le coste dell’Oristanese.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA