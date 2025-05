Nuovamente incendiati volumi libraio senza fissa dimora Firenze

agenzia

Nel sottopasso delle Cure, seconda volta in pochi mesi

FIRENZE, 07 MAG – Nuovamente incendiati nella notte i libri di Marco, il libraio senza fissa dimora, nel sottopasso delle Cure a Firenze. E’ la seconda volta in pochi mesi. Non ci sarebbero feriti e il sottopassaggio sarebbe temporaneamente interdetto. I vigili del fuoco spiegano di essere intervenuti nella notte per un primo intervento alle 2:20, per lo spegnimento di un piccolo incendio, successivamente alle 3:40 per lo spegnimento di materiali vari. Sul posto è stato richiesto l’intervento del personale sanitario per il controllo di rito per alcune persone senza fissa dimora che si trovavano rifugiati nelle vicinanze. “Il mio primo commento è di condanna, poi ovviamente ci sono i nostri agenti della polizia municipale che stanno verificando”, “andare a colpire Marco è come andare a colpire la fragilità in generale nella nostra città”, ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro. “E’ già la seconda volta che succede che viene dato fuoco ai libri ai libri di Marco – ha ricordato Funaro -. Tra l’altro Marco è in un percorso virtuoso, accoglienza, di reinserimento da un punto di vista socio-lavorativo con il banco e con le associazioni che lo stanno aiutando”. Per il capogruppo M5s in Consiglio comunale Lorenzo Masi “si tratta di un evento che condanniamo con tutte le nostre forze e sul quale tutti noi dobbiamo riflettere e intervenire prontamente. E’ evidente che è necessario arrivare ad una soluzione definitiva, che tuteli innanzitutto le persone ma che garantisca anche il luogo, visto che il sottopasso è cruciale per i collegamenti tra le Cure e piazza della Libertà e viene utilizzato ogni giorno sia da adulti che da bambini”.

