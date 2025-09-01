Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8

agenzia

Dalla mezzanotte almeno 14 gli eventi sismici nella zona

ROMA, 01 SET – Prosegue la nuova sequenza sismica in corso da ieri ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) dalla mezzanotte sono state registrate nella zona almeno 14 lievi scosse di terremoto, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00:33 e all’1:29 con epicentro vicino Pozzuoli. Ieri ai Campi Flegrei si sono avuti due terremoti di magnitudo 3.3, su un totale di 17 scosse.

