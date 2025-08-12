Nuovi sbarchi di migranti in Sardegna, arrivati in 76

agenzia

Ci sono anche donne e bambini. Proseguono ricerche dei dispersi

CAGLIARI, 12 AGO – Proseguono gli sbarchi di migranti sulle coste del sud Sardegna. Complessivamente tra ieri e stamattina sono arrivate 76 persone, presumibilmente tutte dall’Algeria. Lungo la spiaggia di Porto Pino, nel Comune di Sant’Anna Arresi, sono sbarcati 13 migranti e subito dopo altri 15, tra i quali due donne e due bambini. Due ore dopo a Calasetta un altro sbarco di 10 persone. Poco dopo mezzanotte a Sant’Antico un barchino con 14 migranti a bordo ha raggiunto le coste. L’ultimo sbarco questa mattina alle 6,30 a Calaverde, nel territorio di Pula: arrivati 23 uomini e una donna. I migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir. Intanto Guardia costiera e Guardia di finanza, nell’ambito dell’attività di pattugliamento e controllo delle coste, proseguono nelle ricerche dei migranti che sarebbero naufragati venerdì scorso mentre raggiungevano le coste sud occidentali della Sardegna. Al momento, dopo il migrante soccorso sabato e il cadavere trovato domenica, non sono stati recuperati altri elementi.

