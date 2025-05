Nuovo codice della strada, la circolare del ministero: sanzioni per droga «solo se assunta da poco»

IL CHIARIMENTO

Arrivano nuove linee guida per l’accertamento dello stato di alterazione al volante. Affinché una persona sia punibile per guida sotto l’effetto di droghe occorre «una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida». E’ quanto chiarisce una circolare dei ministeri dell’Interno e della Salute, inviata a prefetti e questori in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice della strada che aveva introdotto una stretta in materia. Il Ministero dei Trasporti tiene a precisare che nessuna nuova circolare «contraddice le novità» del Codice.

Recentemente la parte del nuovo Codice che punisce l’uso di droghe anche quando non creano alterazione psicofisica è finita sotto la lente della Corte costituzionale.

La circolare rileva che la nuova norma, «diversamente dalla precedente formulazione, punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica». L’elemento caratterizzante, richiamato nella locuzione «dopo aver assunto», aggiunge, «è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo». Occorre così provare, si legge nel documento, «che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida».

Dal canto suo il Mit afferma che «sono confermati» i test per certificare la presenza di droga alla guida. Infatti la direttiva, che disciplina le modalità dei controlli sull’uso di stupefacenti, è stata adottata l’11 aprile «in piena coerenza” con le nuove regole che puntano a punire chi si mette alla guida dopo aver assunto droghe e superando il concetto (soggettivo e non dimostrabile) di «stato di alterazione», sottolinea il ministero, ricordando che lo stesso ministro Matteo Salvini «ha ribadito che l’assunzione di droga è ben diversa dall’uso di farmaci, anche cannabinoidi, con l’obiettivo di non penalizzare chi è sottoposto a cure mediche».