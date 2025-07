Nuovo incendio a San Giovanni Rotondo, evacuate 50 persone

Puglia

Da 48 ore città colpita da incendi e invasa dal fumo

Un nuovo incendio si è sviluppato a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove dalla tarda serata di domenica si sono susseguiti alcuni roghi nella zona di contrada Costa. Le fiamme sono divampate nella notte nella stessa parte nord, e hanno richiesto questa mattina l’evacuazione di una cinquantina di persone. Dalle 8 circa di questa mattina, come spiegato dal sindaco Filippo Barbano presente sul posto e che sta seguendo l’evolversi della situazione, sono operativi i canadair per i lanci d’acqua. Stanno operando da 48 ore polizia locale, vigili del fuoco, carabinieri e volontari della protezione civile. La città è invasa dal fumo e per questo il comune invita i cittadini a tenere chiuse porte e finestre.

