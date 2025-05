Nuovo incendio in ditta rifiuti del Barese

agenzia

Fiamme domate da vigili del fuoco

PALO DEL COLLE, 12 MAG – Un nuovo incendio, dopo quello devastante dello scorso novembre, è divampato questa mattina nella ditta Ecogreen planet Srl che si occupa di rifiuti e che si trova nella zona industriale di Palo del Colle, in provincia di Bari. Le fiamme hanno riguardato del materiale plastico e sono servite due squadre die vigili del fuoco del comando provinciale di Bari per domarle. I pompieri hanno usato della schiuma e un carro bombole per evitare che il rogo si propagasse. Nel novembre scorso la Ecogreen è stata colpita da un altro incendio: in quella occasione, servirono tre giorni per spegnerlo e a supporto dei vigili del fuoco di Bari, intervennero squadre da altre province pugliesi e di Caserta. L’area colpita era estesa per circa 3mila metri quadrati.

