Nuovo incendio nel Foggiano, sindaco ‘disegno criminale’

A Manfredonia brucia anche un canneto vicino all'oasi Lago Salso

FOGGIA, 20 LUG – Un nuovo incendio è in corso nel Foggiano, nella palude Frattarolo, dove sta bruciando un canneto. La zona si trova a poca distanza dall’oasi Lago Salso, a sud di Manfredonia, distrutta da un vasto incendio negli ultimi due giorni. Le fiamme sono visibili anche dalla strada statale 89. Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, sottolinea che “sempre questa mattina c’è stato un tentativo di incendio delle ecoballe di rifiuti presenti nella zona ex Bagni Romagna, e poste sotto sequestro in attesa dello smaltimento”. “Di fronte a quanto è accaduto in questi giorni, la nostra città non deve arrendersi, non deve aver paura – afferma il primo cittadino -. Non esiste il caso. Tutto fa parte di un disegno criminale la cui logica faccio fatica a decifrare se penso ai danni causati alla nostra flora e fauna, se penso al pericolo per tanti cittadini. Quanto accaduto deve riportarci alle responsabilità, alla necessità di prendersi cura e amare di più il nostro territorio che ha bisogno di uomini, donne e mezzi per il suo controllo. Non possiamo accettare che in Italia abbiamo solo 18 canadair e nessuno in Puglia. L’oasi Lago Salso non può e non deve morire qui. A chi ha pensato di piegarci con le fiamme, rispondiamo con il nostro impegno”.

