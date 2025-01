Nuovo lavoro per Raggi, ‘speaker’ per agenzia consulenza

agenzia

Ex sindaca parlerà di empowerment donne, ambiente e personale

ROMA, 24 GEN – L’ex sindaca di Roma Virginia Raggi ha un nuovo lavoro da ‘speaker’ per la ‘Sands Entertainment’, una agenzia per il celebrity marketing e la gestione dei diritti di immagine e che si occupa di eventi, campagne pubblicitarie e programmi televisivi. Raggi parlerà di temi legati all’empowerment femminile, l’ecologia e l’ambiente e la gestione delle risorse umane. La notizia, anticipata da Dagospia, è confermata dal sito di Sands: “Comincia questa nuova avventura – scrive sul suo sito l’agenzia – Virginia porterà la sua esperienza di gestione e motivazione nelle aziende”. Raggi, avvocata, è attualmente consigliera del M5s in Assemblea Capitolina.

