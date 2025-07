Nuovo maxi-incendio di sterpaglie tra Roma e Fiumicino

agenzia

Alimentato dal forte vento. 'Ipotesi dolosi vari roghi in zona'

FIUMICINO, 09 LUG – Un nuovo vasto incendio di vegetazione, sterpaglie e canneti è divampato nel pomeriggio nella zona di Parco Leonardo, al confine tra il Comune di Roma ed il territorio di Fiumicino, non lontano da uno dei cavalcavia e dai binari della ferrovia. Una colonna di fumo è visibile anche da lontano. Residenti hanno segnalato sui social fiamme alte. L’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile della Misericordia, con la presenza della polizia locale di Fiumicino, dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ha limitato finora il fronte del fuoco, e si sta provvedendo a mettere in sicurezza l’area. Il forte vento, tuttavia, non aiuta lo spegnimento. E’ stata temporaneamente chiusa al traffico via delle Arti nel tratto compreso tra la rotatoria che consente l’immissione sulla Roma-Fiumicino complanare A91 e la rotatoria di via Stoccolma. Chiuso anche un tratto di via Portuense. E’ stata anche sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto tra Fiumicino e Ponte Galeria, su disposizione dei Vigili del Fuoco. Quanto ai numerosi incendi divampati in queste settimane sul territorio di Fiumicino, fa sapere il sindaco Mario Baccini, “le prime evidenze fanno ipotizzare che possano essere di origine dolosa”.

