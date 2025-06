Nuovo record sul Monte Bianco, è del bergamasco Boffelli

agenzia

Abbassato il primato del francese Védrines di sette giorni fa

AOSTA, 31 MAG – Appena sette giorni dopo il record di salita e discesa del versante francese del Monte Bianco stabilito dal transalpino Benjamin Védrines (4h54’41”), il bergamasco William Boffelli ha stabilito un nuovo primato, impiegando 11 minuti in meno (4h43’24”). Ingegnere classe 1993, l’atleta del Crazy/Kailas, ingegnere, vive per lavoro a Courmayeur, dove è tecnico ricercatore presso la Fondazione montagna sicura. L’impresa per ottenere il tempo più veloce conosciuto – si legge in una nota del suo staff – è iniziata stamane alle 5.45 a Chamonix (Francia). L’atleta di Roncobello “è partito con le scarpe da ginnastica ai piedi, trasportando sci, scarponi sullo zaino e tutto il materiale da alpinismo necessario alla scalata. A circa 2.200 metri di quota, ha calzato gli scarponi e gli sci, iniziando la salita verso la vetta. Con una progressione mozzafiato, ha raggiunto i 4810 metri della cima del Monte Bianco intorno alle 9.30”. Una volta in vetta, Boffelli “ha tolto le pelli e si è lanciato in una discesa fulminea con gli sci, ‘volando’ verso Chamonix. L’ultima parte del percorso è stata nuovamente di corsa, con l’arrivo nel centro del famoso borgo transalpino intorno alle 10.30, coronando così il suo straordinario record”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA