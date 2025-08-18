Nuovo sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 30

agenzia

Sono stati soccorsi e condotti in porto dalla Guardia costiera

ROCCELLA IONICA, 18 AGO – Nuovo sbarco di migranti stamattina nel porto di Roccella Jonica. Sono arrivati in 30, tutti uomini e di nazionalità bengalese ed egiziana, tra cui una decina di minori non accompagnati. I migranti sono stati soccorsi al largo dai militari della Guardia costiera di Roccella Jonica, diretta dal capitano di corvetta, Daniele Ticconi. Erano partiti la sera di venerdì scorso dalla Libia e, nel momento in cui sono stati soccorsi, si trovavano, col mare mosso, a bordo di una piccola imbarcazione in vetroresina di circa 7 metri a circa 150 miglia dalla costa calabrese. Dopo il trasbordo sulla motovedetta della Guardia costiera, i migranti sono stati condotti nel porto di Roccella e fatti sbarcare. A conclusione di un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria reggina, i migranti sono stati affidati ai volontari della Croce rossa e ospitati, momentaneamente, nel Centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell’area portuale. Quello di stamattina è il dodicesimo sbarco di migranti nel porto di Roccella negli ultimi quattro mesi

