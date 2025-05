Nuovo sbarco di migranti nel sud Sardegna, arrivati in 10

agenzia

Rintracciati da carabinieri a Teulada, barca non è stata trovata

TEULADA, 27 MAG – Nuovo sbarco di migranti dal Nord Africa lungo le coste del sud Sardegna. Durante la notte i carabinieri hanno rintracciato dieci persone appena sbarcate in località Porto Nuovo, sul litorale di Teulada. Al 112 è arrivata la chiamata di un cittadino che ha segnalato la presenza di un gruppo di persone in difficoltà sulla spiaggia. Sul posto sono subito arrivati i militari di Narcao. I migranti sono stati rintracciati e sono stati trasferiti al centro di prima accoglienza di Monastir. L’imbarcazione a bordo della quale sono arrivati non è stata rintracciata.

