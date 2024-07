Nuovo soccorso per la Geo Barents,verso Livorno con 179 migranti

agenzia

Medici senza frontiere,'ancora una destinazione lontana per noi'

ROMA, 19 LUG – Secondo intervento di soccorso – dopo il primo in mattinata con 49 migranti presi a bordo – per la Geo Barents: nel pomeriggio ha recuperato altre 130 persone che si trovavano su una barca di legno sovraffollata in area sar tunisina. Ora sono in 179 sulla nave di Medici senza frontiere cui è stato assegnato il porto di Livorno. “Ancora una volta – lamenta la ong – le autorità italiane ci hanno indicato una destinazione lontana, distante quasi 1.100 km” dalla zona dell’intervento.

