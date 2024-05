Nuovo temporale a Milano, confermata allerta gialla

agenzia

Attivo il il monitoraggio sui fiumi Seveso e Lambro

MILANO, 22 MAG – Ancora maltempo a Milano, dove questo pomeriggio poco dopo le 17 è scoppiato un forte temporale anticipato da tuoni e fulmini. Nonostante la pioggia battente, la situazione al momento sembrerebbe sotto controllo, senza particolari criticità registrate in città. Anche per oggi è stata confermata l’allerta gialla emanata ieri dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia per rischio ideologico, al quale si è aggiunta quella per rischio temporali. Il Centro operativo comunale della Protezione civile è attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

