‘Occupi casa? Fuori in 24 ore’,a Roma polemica su manifesti Lega

agenzia

Prc, 'immagine razzista generata con intelligenza artificiale'

ROMA, 15 LUG – “Occupi una casa? Ti buttiamo fuori in 24 ore” e poi “Grazie alla Lega, decreto sicurezza” sono le scritte che compaiono su alcuni manifesti leghisti affissi nel quartiere di San Lorenzo a Roma, come segnala il Prc sottolineando che le frasi sono accompagnate “da un’immagine generata con intelligenza artificiale, costruita per evocare stereotipi razzisti e criminalizzare poveri e migranti”, raffigurante un giovane con la barba, una persona di colore e una donna con un borsone in mano che escono da una casa e davanti a loro, di spalle, un poliziotto e un carabiniere. “La Lega torna a farsi riconoscere nel modo che le è più congeniale: diffondendo paura, odio e menzogne. Ha tappezzato il quartiere romano di San Lorenzo con manifesti vergognosi”, afferma Giovanni Barbera, membro della Direzione nazionale e co-Segretario romano di Rifondazione Comunista. “La Lega finge di difendere i “proprietari”, ma la verità è che il Decreto Sicurezza non riguarda le case private, bensì strutture dismesse, lasciate nel degrado per anni, che oggi vengono recuperate da chi non ha nulla. La denuncia pubblica – prosegue – è arrivata anche da realtà del territorio, come “Scomodo”, che ha smascherato la natura artificiale e costruita dei manifesti: un’operazione mediatica che nulla ha a che vedere con la realtà e che serve solo ad alimentare un clima di intolleranza e guerra tra poveri”. “Si vantano di un decreto che prevede fino a 7 anni di carcere per chi occupa – osserva – ma tacciono sul fatto che governano il Ministero delle Infrastrutture, da cui dipendono le politiche abitative. E da quel ministero, ad oggi, non è uscita finora una sola misura concreta per risolvere l’emergenza casa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA