Ocean Viking ad Ancona, tra migranti 11 minori non accompagnati

agenzia

Sbarco 111 persone. 55 restano nelle Marche, 56 verso Piemonte

ANCONA, 31 GEN – E’ approdata nel pomeriggio al porto di Ancona la nave umanitaria Ocean Viking della ong Sos Mediterranée con 111 migranti tra cui 11 minori non accompagnati e quattro donne. Lo sbarco è in corso con contestuali accertamenti sanitari, di identificazione e assistenza, coordinate dalla Prefettura di Ancona. Non sono segnalate criticità per le condizioni di salute dei naufraghi a bordo della Ocean Viking, ha fatto sapere il vice prefetto di Ancona Davide Garra. Nei giorni scorsi era invece morta la bimba di 7 anni, soccorsa con altri naufraghi dalla nave in acque sar maltesi, rianimata e portata d’urgenza a Malta dov’era deceduta. Dopo le operazioni di sbarco, 55 migranti saranno ospitati in centri delle Marche (15 della provincia di Ancona, 14 di Pesaro Urbino, 13 del Maceratese, 7 in provincia di Ascoli Piceno e 6 del Fermano) mentre altri 56 verranno trasferiti in strutture del Piemonte. Gli 11 minori non accompagnati saranno accolti in centri in provincia di Macerata e Pesaro Urbino.

