Ocse, con abilità socioemotive bene in arte, lettura, matematica

Indagine internazionale su studenti di 10 e 15 anni

ROMA, 13 DIC – Gli studenti con livelli più elevati di competenze socioemotive – perseveranza, curiosità, responsabilità, autocontrollo, motivazione – ottengono risultati migliori in lettura, matematica e arte. È quanto emerge dall’indagine internazionale sulle Competenze socio-emotive (Survey on Social and Emotional Skills) degli studenti di 10 e i 15 anni, promossa dall’Ocse e realizzata per l’Italia da Fondazione per la Scuola, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, presentata oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Dall’analisi risulta, inoltre, che in Italia le differenze di genere nelle competenze socioemotive sono più marcate a Torino e in Emilia Romagna rispetto alla media dei Paesi presi in esame dal report.

