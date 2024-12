Odore bruciato in sede Rai a Milano, non è emerso nulla

agenzia

A trasmissione Kilimangiaro non ha potuto partecipare pubblico

MILANO, 08 DIC – A causa di un odore di bruciato i vigili del fuoco sono intervenuti, nel pomeriggio, nello studio 3 della sede Rai di Milano in corso Sempione. Nonostante attenti controlli iniziati poco prima delle 15.30, anche con un’unità specializzata, non è emerso nulla. Per motivi precauzionali, però, è stata vietata la partecipazione del pubblico alla trasmissione Kilimangiaro, trasmessa in diretta, alle 17.15, su Rai3.

