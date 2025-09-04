Offre soldi a una minore per foto intime, denunciato a Parma

agenzia

Fissato un appuntamento, l'uomo ha trovato i carabinieri

PARMA, 04 SET – Prima si è guadagnato la fiducia di una ragazzina poi le ha promesso denaro se gli avesse inviato foto intime su whatsapp. Così un 50enne ha cercato di adescare una minorenne. La madre della giovane, venuta a conoscenza di quanto stava capitando, si è subito rivolta ai Carabinieri di Parma. Fingendosi la figlia, ha fissato un appuntamento con l’uomo, che nel frattempo appariva particolarmente desideroso di incontrare la ragazzina. Ma all’appuntamento il 50enne ha trovato due pattuglie dei militari, che lo hanno portato in caserma. È stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma in relazione al reato di “adescamento di minore”.

