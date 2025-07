Oggi 2 morti in spiagge Salento, cinque nelle ultime 24 ore

agenzia

Non escluso che i malori siano provocati dal grande caldo

LECCE, 22 LUG – Due turisti, un 81enne e un 69enne sono morti oggi a causa di un malore sulle spiagge del Salento: con queste due vittime sale a cinque il numero dei decessi nelle ultime 24 ore sulle spiagge della Puglia. Non è escluso che i malori siano stati provocati dal grande caldo. Questa mattina un uomo di 81 anni di Ruvo di Puglia (Bari) in vacanza in Salento è morto a causa di un malore che lo ha colpito mentre era sul bagnasciuga nei pressi di uno stabilimento balneare a Torre Inserraglio, marina di Nardò. E’ stato soccorso dai presenti, dal bagnino di un vicino stabilimento balneare e dal personale sanitario del 118 arrivato sul posto. Ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Nel pomeriggio, poi, un turista di 69 anni di nazionalità croata ha perso la vita per un arresto cardiaco mentre si stava facendo il bagno a Torre dell’Orso, marina di Melendugno. L’uomo era arrivato sulla spiaggia in compagnia della moglie. A dare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno allertato i bagnini dello stabilimento balneare dove l’uomo stava trascorrendo la giornata. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano. Ieri, invece, sono state tre le vittime tra le province di Lecce e Brindisi, sempre a causa di malori: un 79enne morto mentre faceva il bagno sulla spiaggia di Torre Lapillo; il 66enne Pino Barletta, che ha accusato un malore in mare poco dopo essersi tuffato; e la ragazza di 19 anni di Modena, colpita da un malore faceva il bagno con i genitori nello specchio d’acqua antistante un camping della zona di Torre San Giovanni, marina di Ugento.

