Oggi Comitato sicurezza su Angelus e messa di inizio pontificato

agenzia

Prefettura Roma, stesso assetto dei funerali di Bergoglio

ROMA, 09 MAG – Proseguono alla Prefettura di Roma i lavori del Comitato permanente per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini e convocato oggi alle 15. Il Comitato è riunito in forma allargata, con lo stesso assetto già attivato in occasione del funerale solenne di Papa Francesco e dell’elezione del nuovo pontefice Leone XIV. “Nel solco della continuità operativa – sottolinea la prefettura – il Comitato è impegnato a definire la più adeguata cornice di sicurezza in vista dei prossimi appuntamenti pubblici del pontefice, a partire dall’Angelus di domenica e la messa di inizio pontificato. I lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni con aggiornamenti costanti tra tutte le componenti istituzionali coinvolte”.

