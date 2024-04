Oggi è il giorno dell’equinozio di primavera: Anticiclone in rimonta, temperature in aumento, ma tempo ancor instabile

METEO

E’ il giorno dell’Equinozio di Primavera: oggi il Sole sorge esattamente ad Est e tramonta esattamente ad Ovest, rendendo la durata del giorno uguale a quella della notte. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sottolinea che da domani il giorno durerà invece più della notte e questo contribuirà a far gradualmente aumentare le temperature, al netto dei fenomeni meteo. E con l’inizio della Primavera si registrerà la rimonta dell’Anticiclone africano sull’Italia: in arrivo quindi almeno 2-3 giorni soleggiati, molto miti con massime fino a 25°C.

La giornata odierna trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il sole non avrà grossi problemi a splendere in un cielo che si presenterà prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso. Da segnalare la presenza di nubi basse o locali banchi di nebbie, specie al mattino, sulla Pianura Padana e qualche pioggia sulla Sicilia orientale.

Il tempo sarà bello fino a venerdì al Centro-Nord, mentre al Sud pioverà venerdì pomeriggio per aria più instabile in ingresso dai Balcani. Nel weekend delle Palme è tuttavia previsto l’arrivo in Italia di una massa d’aria che arriverà direttamente dal Circolo Polare norvegese.