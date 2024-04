Oggi la prima Giornata nazionale delle università

agenzia

Sedi universitarie aperte ai cittadini, eventi e incontri

ROMA, 20 MAR – Oggi è la Giornata Nazionale delle Università. In un gesto significativo, le sedi universitarie, compresi i complessi monumentali che le ospitano in diverse città italiane, incontreranno i cittadini. Sono stati organizzati eventi aperti al pubblico, che includono momenti di incontro, workshop e dibattiti, offrendo un’opportunità unica di partecipazione. “Università Svelate” vuole essere un momento di condivisione del patrimonio scientifico e culturale che la comunità accademica produce per la società che la sostiene. Una giornata di eventi per partecipare alla vita che si svolge nelle università e osservarla da dentro. Dall’interno di aule, cortili, biblioteche, musei e laboratori. “L’università non è di chi ci insegna, né di chi ci lavora o ci studia. L’università è di tutti – ha commentato nei giorni scorsi Giovanna Iannantuoni, presidente della Crui – Ed è necessario istituire un momento corale e nazionale in cui il concetto venga sottolineato. L’università rappresenta la fabbrica più attiva della coesione sociale. Nei territori più ricchi produce la ricerca che diventa tecnologia e migliora la vita. Nei territori più difficili, oltre a questo, rappresenta un presidio territoriale contro le forze antisociali che minano la democrazia. L’università, fatta di luoghi e di persone, appartiene a ogni cittadino e il 20 marzo lo invitiamo a incontrarla.” La giornata vuole diventare un’occasione annuale di connessione tra istruzione superiore, cittadinanza e territorio. La Crui ha deliberato la richiesta di istituire la Giornata Nazionale delle Università il 20 marzo, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione. “Università Svelate” ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA