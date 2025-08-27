Oggi pomeriggio i funerali di Tina, uccisa dall’ex compagno

agenzia

Esequie a Montecorvino Rovella. Il sindaco, donne denunciate

SALERNO, 27 AGO – “Con profonda tristezza, oggi porteremo il nostro cordoglio per l’ultimo saluto alla cara Tina Sgarbini. Proveremo a stringerci intorno ai suoi cari”. Ad annunciarlo, dal suo profilo Fb, il sindaco di Bellizzi (SA), Mimmo Volpe. Questo pomeriggio, alle ore 16, infatti, nel duomo dei SS San Pietro e Paolo di Montecorvino Rovella (SA), si terranno i funerali di Tina (Assunta) Sgarbini, trovata senza vita sabato mattina all’interno del suo appartamento, al primo piano, in uno stabile in via mons. Michelangelo Franchini a Montecorvino Rovella. Ad ucciderla, per sua stessa ammissione, l’ex compagno reo confesso, il 36enne Christian Persico. “Insieme alla delegazione delle operatrici del nostro centro antiviolenza “Donne mai sole”, – ha aggiunto il sindaco Volpe – lanciamo l’ennesimo appello: Donne, denunciate, denunciate, denunciate ogni forma di violenza e maltrattamento al numero 1522. Sappiamo tutti che è complicato e difficile combattere contro questa barbarie violenta. Insieme possiamo combattere ed estirpare questa assurdità”. Intanto a Montecorvino Rovella si respira un’aria di tristezza e dolore. Campeggiano per le strade i manifesti funebri con l’immagine di Tina. “Il tuo sorriso – si legge su di essi – il regalo più bello. Il tuo amore un messaggio per il mondo”. La 47enne lascia tre figli, avuti da una precedente relazione, Kevin, Asia e Cecilia, oltre al padre Antonio, la sorella Emanuela e il fratello Alessandro. La camera ardente è stata allestita all’interno della Casa del Commiato “Lamberti”che si trova a Montecorvino Rovella (San Martino, via M.Auriello 10).

