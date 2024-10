‘Ogni libro è un viaggio’, treno metro dedicato alla lettura

agenzia

Campagna Rai-Cepell nei vagoni della linea A di Roma

ROMA, 15 OTT – È stato presentato questa mattina, con partenza dalla fermata Battistini, il treno della linea A della metropolitana di Roma dedicato alla lettura. “Ogni Libro un Viaggio” è un’iniziativa Rai – Cepell, Il Centro per il Libro e la Lettura del ministero della Cultura, con la collaborazione di Atac, nata con l’obiettivo “di trasformare i momenti di transito quotidiano in opportunità di lettura, offrendo un’alternativa all’uso passivo del cellulari”. E che “mira a promuovere la lettura sui mezzi pubblici della nostra città”. A essere coinvolto è un intero treno della linea A – decorato anche all’esterno – composto da sei vagoni tematici colorati in modo diverso in base al genere letterario: letteratura internazionale, romanzo storico, epica e avventura, infanzia, giallo e fantascienza, poesia e teatro. Sui sedili è anche possibile leggere le citazioni degli autori – da Pirandello a Stendhal – e delle relative opere che decorano il treno. Inoltre, i viaggiatori all’interno dei vagoni troveranno delle card con brevi testi o estratti di opere – con il tempo di lettura stimato – che potranno staccare e portare via con sé. “È una campagna importante perché risponde al bisogno di verità e di realtà. È nata un giorno entrando in metropolitana, dove eravamo in pochissimi a leggere. Tante persone, me compreso, fanno un consumo importante di digitale, di cellulare, per tantissime ragioni. Il mondo digitale deve affiancarsi al mondo reale. Ci piace pensare che un’esperienza reale, quando si legge qualcosa che non è sullo schermo, sia un’esperienza che ricorderai di più e che ti porterà a comprare o a leggere un libro”, ha spiegato il direttore Area Creativa e direzione Comunicazione della Rai, Pierluigi Colantoni, nel corso del viaggio in metro per la presentazione della campagna. Il viaggio, inoltre, anticipa lo spot, realizzato dalla direzione Comunicazione della Rai, che verrà presentato il 16 ottobre a Francoforte in occasione della Fiera Internazionale del Libro e che intende promuovere ed incentivare il piacere della lettura anche durante i tempi del viaggio. Lo spot radio e tv sarà in onda per due settimane a partire dal 17 ottobre sul canali Rai e avrà la voce narrante di Giancarlo Giannini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA