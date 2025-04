Ok domiciliari al padre se madre non può farsi carico figli

agenzia

Lo stabilisce una sentenza della Corte Costituzionale

ROMA, 18 APR – È costituzionalmente illegittimo il divieto di concedere al padre la detenzione domiciliare quando la madre sia deceduta o impossibilitata a occuparsi dei figli, ma questi possano essere affidati a terze persone. Non viola, invece, i principi costituzionali il diverso trattamento, stabilito dall’ordinamento penitenziario, per la donna e l’uomo condannati che abbiano figli di età non superiore a dieci anni ovvero gravemente disabili. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con una sentenza depositata oggi. “La questione – spiega la Consulta – era stata sollevata dai Tribunali di sorveglianza di Bologna e di Venezia. Il primo caso riguarda un detenuto che aveva chiesto di essere ammesso alla detenzione domiciliare per occuparsi dei suoi due bambini, che erano allo stato accuditi dalla loro sorella maggiore. Il secondo caso concerne invece l’analoga richiesta di un detenuto padre di un figlio gravemente disabile, che necessitava di continua assistenza da parte della madre”.

