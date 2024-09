Oltre 12 km di coda in A10 a Savona a causa dei cantieri

agenzia

Tra Albenga e Finale Ligure in direzione Italia

GENOVA, 26 SET – Oltre dodici chilometri di coda sono segnalati lungo l’autostrada A10 Savona-Ventimiglia tra Albenga e Finale Ligure in direzione Italia a causa di lavori. Lo comunica Concessioni del Tirreno aggiungendo che ci sono otto chilometri di coda tra Savona e Feglino in direzione Francia sempre a causa di lavori. A causa dei cantieri autostradali in alcuni tratti dell’A10 il traffico transita su una corsia inoltre l’Aurelia resta chiusa al traffico in entrambe le direzioni a Noli (Savona) a causa della caduta di massi sulla carreggiata. Il traffico viene deviato sul percorso alternativo dell’A10 tra i caselli di Spotorno e Finale Ligure.

