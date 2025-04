Oltre 3.000 interventi dei Carabinieri sciatori in Trentino

agenzia

In aumento la percentuale dei casi di collisione tra sciatori

TRENTO, 09 APR – Termina con questa settimana la stagione sciistica 2024-2025, pertanto di seguito si riporta un consuntivo dell’operato di specialità dell’Arma sulle piste del Trentino. Il Comando Provinciale ha dislocato personale (circa 70 carabinieri sciatori) su 29 località, tra cui quelle più rinomate (Campiglio, Fassa, Tonale, Folgaria, etc.), con compiti sia di soccorso che di polizia e vigilanza. Partendo dall’impegno del Soccorso, quest’anno gli interventi con recupero del ferito in pista sono stati 3032 (53% maschi e 47% femmine), in aumento rispetto alla precedente stagione sciistica ma dato assolutamente proporzionato se si considera l’ottimo andamento della fase turistica appena conclusa. Di questi, 106 hanno comportato il supporto di una elimedica. Ci sono stati 2 decessi un cittadino tedesco a causa di una valanga sul ghiacciaio Presena e un cittadino inglese escursionista, trovato morto assiderato a Pelugo loc. Sella di Conca, nessuno per collisione (sono 98 i casi di malore in pista complessivamente); su 3114 sinistri, solo 11 originano da collisione con ostacoli fissi, sintomo della responsabile gestione dei tracciati da parte dei consorzi trentini (coadiuvati nella supervisione delle misure organizzative della sicurezza dalle stesse pattuglie dell’Arma); è aumentata la percentuale dei casi di collisione tra sciatori, quest’anno rappresentano circa il 14% dei casi totali di sinistro, contro il 12,5% dello scorso anno, dato assolutamente proporzionato considerato l’elevato e crescente numero di turisti sulle piste; la fascia di età più esposta è quella dei ragazzi tra gli 11 e i 20 anni (oltre 1/5 del totale degli infortuni).

