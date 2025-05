Oltre 4mila agenti per l’insediamento del nuovo Papa

Vaticano

In campo anche 1000 volontari per aiutare I fedeli

Saranno oltre 4mila le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che saranno impiegati per la cerimonia di insediamento del nuovo Papa. E’ quanto emerge al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Nei giorni precedenti, dall’inizio del conclave, le forze saranno invece modulate in base alle esigenze. Per i flussi di fedeli che raggiungeranno San Pietro dopo la fumata bianca saranno in campo fino a mille volontari.

