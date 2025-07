Oltre 50 interventi dei vigili del fuoco nel Milanese

agenzia

Per lo più alberi e cartelloni pubblicitari divelti dal vento

MILANO, 06 LUG – Nel complesso dall’inizio dell’andata di maltempo nel Milanese di oggi , i vigili del fuoco hanno effettuato fino ad ora circa cinquanta interventi e altri 37 sono da smaltire. Si tratta soprattutto di alberi pericolanti, cantine e taverne allagate e cartelloni pubblicitari divelti dal forte vento. In questi minuti i vigili del distaccamento di Marcello stanno operando in piazza Baiamonti a Milano per la rimozione di un grosso albero caduto sul sedime stradale. L’area più colpita è quella ad ovest del capoluogo sia a nord che a sud.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA