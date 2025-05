Omicidio a coltellate in casa in provincia di Pavia

agenzia

Vittima un 40enne, il killer sarebbe già stato bloccato

VIGEVANO, 06 MAG – Omicidio stamani all’alba a Vigevano, in provincia di Pavia: un uomo di circa 40 anni, italiano, è stato ucciso nella sua abitazione, colpito da numerose coltellate. Il killer sarebbe già stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma. Nell’abitazione è in corso il sopralluogo del pm dei Pavia e degli investigatori.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA