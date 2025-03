Omicidio a San Benedetto, al momento ci sono cinque indagati

agenzia

Per tre persone disposto il carcere; grave 30enne di Grottammare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 17 MAR – Rissa aggravata dalle lesioni, dall’uso di armi da taglio e dall’uccisione di uno dei partecipanti. Questo, al momento, è il reato contestato a cinque persone individuate dai carabinieri perché accusate di aver partecipato alla rissa avvenuta ieri mattina sul lungomare nord di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), nella quale è stato ucciso Amir Bhenkarbush, 24enne di Giulianova (Teramo). Gli investigatori stanno indagando per capire chi abbia inferto le coltellate fatali e, a quel punto, poi ci saranno le ulteriori contestazioni di omicidio e tentato omicidio. In queste ore i militari dell’Arma stanno redigendo l’informativa da consegnare al procuratore di Ascoli Piceno Umberto Monti. Sono ancora da definire le ulteriori contestazioni di reato in relazione all’omicidio del giovane di Giulianova e al tentato omicidio del ragazzo di Grottammare (Ascoli Piceno), le cui condizioni sono ancora molto gravi, dopo l’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona nella giornata di ieri. Per tre indagati la Procura di Ascoli ha disposto il carcere: un 20enne di Giulianova è rinchiuso nella casa circondariale di Marino del Tronto ad Ascoli; sono piantonati all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto un 23enne di Giulianova e un 29 anni di Grottammare; appena le condizioni di salute lo permetteranno, anche loro verranno trasferiti in carcere. Denunciati, invece, a piede libero un 30enne di Grottammare, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Ancona, e un 30enne residente a Monteprandone (Ascoli Piceno). Lo scontro fra due gruppi è avvenuto inizialmente nella discoteca Kontiki, sul lungomare di San Benedetto, posta sotto sequestro giudiziario; nelle prime fasi era stato utilizzato un machete con il quale è stato ferito uno dei partecipanti alla rissa proseguita all’esterno del locale. Per colpire il 24enne, che è deceduto, è stato invece utilizzato un coltello.

