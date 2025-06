Omicidio ad Afragola, l’uomo è stato freddato in un negozio

agenzia

Davanti al padre. Probabilmente due i killer

NAPOLI, 11 GIU – Sarebbe stato ucciso in un negozio – e non in mezzo alla strada, come si era appreso in un primo momento – Pasquale Buono, 45 anni, rimasto vittima di un agguato ad Afragola, nel Napoletano. I fatti sono avvenuti intorno alle 19.00, in corso Italia, presso le Palazzine Gescal. Secondo alcuni testimoni l’omicidio è avvenuto all’interno di un negozio di biancheria, intima dove si trovavano i proprietari, Pasquale Buono e il padre. Ad entrare in azione sarebbero state due persone, arrivate a bordo di una moto: sono entrate nel negozio ed hanno sparato alcuni colpi che hanno ferito a morte Pasquale Buono, sembra raggiunto da quattro proiettili alla schiena. L’uomo è morto nonostante i tentativi di salvargli la vita, prima di alcuni passanti e poi del personale sanitario intervenuto con un’ambulanza. Sull’omicidio sono in corso indagini degli agenti del commissariato di Afragola e della Squadra Mobile di Napoli.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA