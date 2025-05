Omicidio, armi e metodo mafioso, 14 misure a Napoli

agenzia

Tra i destinatari dei provvedimenti anche minorenni

ROMA, 08 MAG – Ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 14 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco tutti aggravati dalle modalità mafiose previste dall’art. 416 bis 1 del codice penale sono in corso di esecuzione dalle prime ore di questa mattina a Napoli. La vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato interessa i quartieri Sanità e Mercato. Le ordinanze sono state emesse dal gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dal gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli su richiesta della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli . I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica di Napoli alle ore 11.00.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA