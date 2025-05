Omicidio Bergamo: aperta la camera ardente di Riccardo Claris

agenzia

Domattina i funerali del ventiseienne in Borgo Santa Caterina

BERGAMO, 08 MAG – È stata aperta questa mattina la camera ardente di Riccardo Claris, il consulente finanziario di 26 anni ucciso sabato notte vicino allo stadio di Bergamo dal diciottenne Jacopo De Simone, ora in carcere a Brescia. Oggi sarà il momento del dolore per i familiari, gli amici e i tanti conoscenti del ventiseienne: la camera ardente, allestita in una sala del commiato in via Suardi, non distante da via Borgo Santa Caterina, dove il giovane viveva con la famiglia, resterà aperta tutto il giorno. Ieri pomeriggio si è tenuto un momento di raccoglimento solo per i parenti stretti. Domattina è invece in programma il funerale: sarà celebrato alle 10, nella chiesa parrocchiale di Borgo Santa Caterina, a pochi metri dal Reef Café dove sabato sera, circa un’ora prima del delitto, era iniziata l’animata discussione tra il giovane che sarebbe stato poi ucciso e il suo assassino, il primo di fede atalantina e frequentatore assiduo dello stadio, il secondo simpatizzante dell’Inter. Proprio una frase di quest’ultimo sul tifo calcistico (anche se è stato precisato che non c’entra il mondo ultrà) ha fatto scatenare gli screzi e il delitto.

