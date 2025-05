Omicidio Bergamo, il parroco ai funerali: ‘Ferite due famiglie’

agenzia

'La vita di Ricky pezzata mentre stava realizzando i suoi sogni'

BERGAMO, 09 MAG – “Siamo di fronte a una, anzi dovremmo dire due famiglie, profondamente ferite sia pure per motivi opposti”: lo ha detto il parroco di Borgo Santa Caterina a Bergamo, monsignor Pasquale Pezzoli, oggi durante l’omelia del funerale di Riccardo Claris, il consulente finanziario di 26 anni ucciso sabato notte vicino allo stadio di Bergamo dal diciottenne Jacopo De Simone, ora in carcere. Il sacerdote ha evidenziato che la morte violenta di Claris ha sconvolto l’intera comunità: “Abbiamo una città profondamente toccata e lo dimostra la presenza del sindaco, dei membri del Consiglio comunale e del rettore dell’Università di Bergamo. Una città incredula di fronte a manifestazioni di malessere giovanile e non solo. Ma è una comunità che vuole reagire. La vita di Ricky è stata spezzata mentre stava realizzando i suoi sogni. Grazie a voi ragazzi e giovani che siete qui. Vi aspettavamo perché la nostra comunità è povera senza di voi. Per la famiglia di Jacopo chiediamo a Dio la forza perché possa andare avanti”.

