Omicidio capo ultrà Boiocchi, ‘Beretta e Ferdico a processo’

Rito immediato anche per altri tre dopo arresti in caso curve

MILANO, 19 SET – Il gip di Milano Francesca Ballesi, accogliendo la richiesta dei pm della Dda Paolo Storari e Stefano Ammendola, ha disposto il processo con rito immediato a carico di cinque persone, tra cui gli ex leader della Curva Nord interista Andrea Beretta e Marco Ferdico, per l’omicidio dello storico capo ultrà nerazzurro Vittorio Boiocchi, ammazzato a colpi di pistola il 29 ottobre 2022 sotto casa, nel capoluogo lombardo. Un cold case che era stato risolto nei mesi scorsi in un filone delle indagini, che aveva portato a sei arresti per il delitto, sulle curve di San Siro. Beretta, diventato collaboratore di giustizia dopo essere finito in carcere un anno fa, si è autoaccusato come mandante dell’omicidio, ha parlato degli altri ruoli e poi sono arrivate, dopo gli arresti, anche altre confessioni, tra cui quella di Ferdico. Il processo inizierà il 10 dicembre in Corte d’Assise.

