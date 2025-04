Omicidio Capodanno Udine: chiesto ergastolo per aggressore

agenzia

Per accusa "fu un atto gratuito, brutale e immotivato"

UDINE, 10 APR – La Procura di Udine ha chiesto stamani una condanna all’ergastolo per Anderson Dipre Vasquez, il cittadino dominicano di 35 anni accusato dell’omicidio del connazionale di 31 anni Ezechiele Mendoza Gutierrez – in possesso di cittadinanza italiana – avvenuto nella notte di Capodanno del 2024, all’esterno di un locale pubblico, alla prima periferia di Udine, durante il veglione. Per l’accusa, l’aggressore deve essere condannato per omicidio volontario e per evasione, visto che era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e, quindi, non sarebbe dovuto essere fuori dalla propria abitazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Anderson Dipre Vasquez usò i resti di un calice in vetro, appena rotto, per colpire la vittima alla gola. L’uomo si è sempre difeso sostenendo di non voler uccidere il connazionale e di essere fuggito alla vista del sangue ignaro delle conseguenze fatali che i suoi colpi avevano provocato. Per l’accusa, l’imputato si è invece reso protagonista di “un atto gratuito, brutale e immotivato”.

