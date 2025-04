Omicidio di Garlasco, Alberto Stasi ha ottenuto la semilibertà: potrà lasciare il carcere, non solo per lavoro

DELITTO POGGI

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha concesso la semilibertà ad Alberto Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Potrà stare fuori dal carcere parte del giorno, non solo per lavorare ma anche per attività di reinserimento sociale, e dovrà tornare la sera a Bollate

La decisione della Sorveglianza arriva oggi dopo l’udienza di lunedì 9 aprile quando la Procura generale di Milano, attraverso la sostituta pg Valeria Marino, ha chiesto il rigetto della misura e, in subordine, un rinvio del procedimento per valutare le circostanze riguardanti l’intervista televisiva a Le Iene andata in onda lo scorso 30 marzo, e rilasciata durante un permesso premio ma senza l’autorizzazione del magistrato della Sorveglianza.