Omicidio di Parabiago, altri 2 imputati accusano la Mantide

agenzia

A processo sono in 8, avrebbero ucciso per incassare l'eredità

MILANO, 07 APR – Nel processo per l’omicidio di Fabio Ravasio, travolto da un’auto il 9 agosto 2024 a Parabiago (Milano), altri due coimputati accusano Adilma Pereira Carneiro, 49 anni, di origini brasiliane, compagna della vittima, di essere la mente del piano omicida. La 49enne, nota come la ‘mantide’, è imputata con altre sette persone davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Busto Arsizio (Varese) presieduta da Giuseppe Fazio. Secondo l’accusa la donna convinse i sette presunti complici a simulare un incidente con un’auto pirata per uccidere Ravasio e incassarne l’eredità.

