Omicidio Favaretto, minore ammesso a giudizio abbreviato

agenzia

Rito subordinato a perizia su cause decesso

TREVISO, 17 SET – Potrebbe essere ammesso al rito abbreviato uno dei minorenni che, la sera del 12 dicembre 2024, a Treviso, partecipò all’aggressione nel corso della quale perse la vita Francesco Favaretto, 22 anni, raggiunto da percosse e colpi di arma da taglio. E’ il pronunciamento espresso oggi dai Giudici dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Venezia. Il giovane morì una decina di giorni più tardi, all’ospedale di Treviso. L’indagato, che ha 15 anni e si trova in stato di detenzione, è accusato di aver inferto alla vittima un “colpo al torace sinistro”. L’esame sulle cause delle morte di Favaretto, al quale sarà subordinata l’ammissione del 15enne al giudizio immediato, sarà conferito al perito Antonello Cirnelli. Nel giugno scorso le indagini portarono all’arresto di cinque minorenni, fra cui tre ragazze, accusati di omicidio e rapina. L’episodio sarebbe maturato nel contesto di un conflitto tra gruppi rivali per la gestione di un quantitativo di sostanze stupefacenti.

