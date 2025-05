Omicidio in giardini a Prato, indagati 17enne e 19enne

agenzia

Interrogati hanno ammesso di trovarsi sul luogo del delitto

PRATO, 09 MAG – Due giovani albanesi di 17 e 19 anni sono indagati per omicidio volontario e rissa aggravata in relazione all’uccisione, ieri sera, di Vladimir Lleshi, connazionale di 37 anni accoltellato a morte nei giardini tra via Corridoni e via Baracca, a Prato. Entrambi sono ospiti in due case-famiglia. I due sono stati individuati al pronto soccorso dell’ospedale dove erano andati recati per farsi curare alcune contusioni riportate nella colluttazione. Poi li hanno condotti in questura dove sono stati interrogati dal sostituto procuratore Valentina Cosci, magistrato di turno, alla presenza dei loro avvocati. Sul luogo del delitto sarebbero stati trovati anche due oggetti che corrispondono a possibili armi utilizzate per colpire: un trincetto e un cacciavite. Nell’interrogatorio gli indagati hanno ammesso di essere stati presenti sul posto ma hanno negato di aver inferto i colpi mortali. Secondo quanto da loro dichiarato, si sarebbero recati ai giardini per incontrare dei connazionali e chiarire delle questioni – al momento non meglio precisate -, ma sarebbero stati aggrediti da un gruppo rivale. In questura sono stati ascoltati anche altri due giovani albanesi, ritenuti parte del gruppo opposto coinvolto nella rissa. Gli inquirenti stanno ora confrontando le diverse versioni per chiarire la dinamica dell’aggressione e individuare il movente esatto. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Prato.

