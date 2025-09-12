Omicidio in Ogliastra, dopo sei mesi arrestato un 27enne

agenzia

Era già indagato per il ferimento di un altro giovane

LANUSEI, 12 SET – Svolta nelle indagini sull’omicidio del 22enne di Ilbono, Marco Mameli, avvenuto l’1 marzo scorso a Bari Sardo, in Ogliastra, durante una festa di carnevale in piazza. Questa mattina gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un giovane di 27 anni, Giampaolo Migali, di Girasole, con l’accusa di omicidio. Migali, subito dopo il fatto, si era autoaccusato del ferimento di Andrea Contu, 26 anni, anche lui di Ilbono, avvenuto sempre durante la lite tra giovani culminata poi con l’uccisione dell’operaio 22enne. Migali è stato accompagnato dagli agenti della Squadra mobile di Nuoro nel carcere San Daniele di Lanusei.

