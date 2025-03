Omicidio nel bergamasco, trovata scacciacani in un campo

agenzia

Forse è l'arma usata per colpire il 58enne

BERGAMO, 10 MAR – I carabinieri hanno trovato stamani in un campo a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, una scacciacani che potrebbe essere l’arma stata usata come oggetto contundente per colpire e uccidere Luciano Muttoni, il 58enne trovato morto in casa ieri mattina a Valbrembo, a circa due chilometri di distanza dal punto dove è stata ritrovata la pistola. Da ieri e durante tutta la notte i militari, coordinati dal sostituto procuratore di Bergamo Letizia Ruggeri, hanno sentito decine di persone. Muttoni viveva da solo in una casa che spesso metteva in affitto su piattaforme online e usava la sua vecchia Volkswagen Golf per accompagnare in giro i turisti che ospitava. La vettura da qualche giorno è scomparsa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA